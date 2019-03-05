"Проклятие Рэмзи". Фанаты The Prodigy нашли "виновного" в смерти Кита Флинта

Сверхъестественные совпадения голов футболиста с гибелью известных людей начались в 2009 году. В списке "сгубленных" полузащитником также: Уитни Хьюстон, Дэвид Боуи, Алан Рикман и Робин Уильямс.

Смерти солиста культовой группы The Prodigy Кита Флинта нашли мистическое объяснение — "проклятие" футболиста лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи. Фанаты считают, что в обмен на каждый забитый гол обрывается жизнь одной знаменитости.

По странному стечению обстоятельств хавбек 2 марта поразил ворота "Тоттенхэма" — игра закончилась со счётом 1:1. Жертвой успеха футболиста якобы стал Кит Флинт.

История "проклятия Рэмзи" берёт начало в 2009 году — тогда спортсмен забил мяч в ворота "Портсмута", а спустя три дня умер младший брат 35-го президента США Тед Кеннеди. Через два года Рэмзи забил "Манчестеру Юнайтед", и на следующий день стало известно о гибели Усамы бен Ладена. Голы полузащитника "Арсенала" также совпали с уходом из жизни Уитни Хьюстон, Дэвида Боуи, Алана Рикмана, Робина Уильямса и других.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в своём доме в графстве Эссекс 4 марта. Обстоятельства смерти музыканта раскрыла полиция. Создатель легендарной группы Лиэм Хоулетт написал, что Флинт покончил с собой. Со всем миром скорбят и российские звёзды. DJ Smash считает, что Флинт — "это наша эпоха, наша память".