Взрыв прогремел на заводе тары под Владимиром

Технологический взрыв произошёл на заводе по производству тары в Гороховце Владимирской области, в результате чего пострадало семь рабочих. Раненые были экстренно доставлены в больницы.

— Взрыв прогремел во время технологического процесса на заводе "Русджам", — цитирует "Интерфакс" слова источника в службе скорой помощи.

По словам собеседника издания, в результате взрыва и последовавшего пожара никто не погиб. На месте работают сотрудники экстренных служб, последствия ЧП устраняются.