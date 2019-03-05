Взрыв прогремел на заводе тары под Владимиром

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Взрыв прогремел на заводе тары под Владимиром

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Технологический взрыв произошёл на заводе по производству тары в Гороховце Владимирской области, в результате чего пострадало семь рабочих. Раненые были экстренно доставлены в больницы.

— Взрыв прогремел во время технологического процесса на заводе "Русджам", — цитирует "Интерфакс" слова источника в службе скорой помощи.

По словам собеседника издания, в результате взрыва и последовавшего пожара никто не погиб. На месте работают сотрудники экстренных служб, последствия ЧП устраняются.

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