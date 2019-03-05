ФАС нашла нарушения в рекламе лекарства с Киркоровым

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson & Johnson нарушителем закона "О рекламе", сообщается на сайте ведомства.
— 4 марта 2019 года Комиссия ФАС России признала ООО "Джонсон & Джонсон" виновным в нарушении Закона о рекламе, — говорится в сообщении.
В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов демонстрировался рекламный ролик о препарате "Гексорал". В его съёмках принял участие народный артист России Филипп Киркоров.
Как уточняется, было указано на превосходство "Гексорала" над другими препаратами. Указание являлось некорректным из-за несоблюдения определённых условий, оно вводило потребителей в заблуждение.
Компании было выдано соответствующее предписание о прекращении нарушения закона. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
Ранее Лайф писал о том, как Киркоров растерялся, не увидев фанатов в Улан-Удэ.
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