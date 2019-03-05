В ГИБДД Уфы назвали мечтой каждого мужчины день на дорогах без женщин

Креатив сотрудников к Международному женскому дню некоторые пользователи соцсетей посчитали оскорбительным.

Госавтоинспекция Уфы выложила во "ВКонтакте" видеоролик, подписанный как "День без женщин". На нём показан оживлённый перекрёсток с "идеальным" движением.

— В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! — подписали видео, добавив просьбу: быть внимательным и аккуратным на дорогах.

Несмотря на явно шуточное заявление сотрудников, некоторые автомобилистки Уфы не посчитали его весёлым, пишут местные СМИ. Вероятно, с ними бы согласилась легендарная автогонщица Мишель Мутон.

Недавно она заявила Лайфу, что женщины за рулём более внимательны и осторожны и больше думают о других на дороге, чем мужчины.