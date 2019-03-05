Самодельные бомбы нашли у двух аэропортов и на вокзале в Лондоне

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Самодельные бомбы нашли у двух аэропортов и на вокзале в Лондоне

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Фото: © Twitter/NFTV

Взрывные устройства лежали в почтовых пакетах, одно из них сдетонировало, когда сотрудники подошли к подозрительной находке.

В Лондоне началось расследование по факту обнаружения трёх взрывных устройств рядом с транспортными узлами, сообщает полиция столицы Великобритании.

Все бомбы лежали в белых почтовых пакетах. Первый из них нашли утром в здании в районе Ханслоу недалеко от аэропорта Хитроу. Сотрудники развернули бесхозную посылку, произошёл взрыв и небольшое возгорание. Никто не пострадал, но людей из помещения пришлось эвакуировать.

Позже ещё два устройства нашли на вокзале Ватерлоо и в аэропорту Сити. Полиция разослала во все транспортные хабы города предупреждение о необходимости быть максимально бдительными.

Как ранее сообщал Лайф, в Москве в конце февраля вывели людей из здания городского суда из-за угрозы взрыва.

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