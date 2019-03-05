Самодельные бомбы нашли у двух аэропортов и на вокзале в Лондоне

Взрывные устройства лежали в почтовых пакетах, одно из них сдетонировало, когда сотрудники подошли к подозрительной находке.

В Лондоне началось расследование по факту обнаружения трёх взрывных устройств рядом с транспортными узлами, сообщает полиция столицы Великобритании.

Все бомбы лежали в белых почтовых пакетах. Первый из них нашли утром в здании в районе Ханслоу недалеко от аэропорта Хитроу. Сотрудники развернули бесхозную посылку, произошёл взрыв и небольшое возгорание. Никто не пострадал, но людей из помещения пришлось эвакуировать.

🇬🇧 — BREAKING: first image of the small bombs sent to 3 locations in London, including London Heathrow airport. Police are investigating. pic.twitter.com/n08GL9npNT — BELAAZ (@THEBELAAZ) March 5, 2019

Позже ещё два устройства нашли на вокзале Ватерлоо и в аэропорту Сити. Полиция разослала во все транспортные хабы города предупреждение о необходимости быть максимально бдительными.

Как ранее сообщал Лайф, в Москве в конце февраля вывели людей из здания городского суда из-за угрозы взрыва.