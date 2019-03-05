Арестованному на Украине Вышинскому вручили обвинительный акт

В феврале суд в Херсоне продлил арест журналиста, задержанного в мае 2018 года, до 8 апреля.

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский ознакомился с материалами уголовного дела, журналисту был вручён обвинительный акт. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд, — пояснил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Напомним, Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Его обвинили в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия.

В России против следователя СБУ, ведущего следствие в отношении Вышинского, возбудили уголовное дело.

Ранее сегодня, 5 марта, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН помочь Вышинскому.