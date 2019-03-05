Филиал "моста глупости". В Москве бетономешалка попала в ловушку — видео

В Москве в районе Курского вокзала бетономешалка застряла под очередным "мостом глупости", сообщил Лайфу очевидец.
Инцидент произошёл рядом с 4-м Сыромятническим переулком по направлению в сторону реки Яузы.
Водитель бетономешалки решил проехать под железнодорожным мостом, транспортное средство не прошло по высоте. В результате движение в районе ЧП было практически парализовано.
Отметим, что это далеко не первый подобный случай. "Мосты глупости" есть в разных городах, но самый популярный — в Санкт-Петербурге, где счёт инцидентов уже перевалил за сотню.
Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени