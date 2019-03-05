Учёные выяснили, зачем на самом деле людям и животным нужен сон

Исследователи сравнили процессы, происходящие в мозгу живых существ во время сна, с ямочным ремонтом на дорогах.

Многоклеточным нужно спать, чтобы во время отдыха "ремонтировать" ДНК, пишет Nature Communications. Проведённый недавно опыт показал, что в мозгу живых существ во сне активизируются специальные молекулы, которые приступают к устранению разрывов и трещин в геноме.

Учёные понаблюдали за тем, как спят рыбы-зебры. Оказалось, что, как только они засыпают, нити ДНК в их организме начинают двигаться с удвоенным "размахом". Хромосомы перемещаются, а в это время молекулы чинят в них повреждения.

Это проверили, скрепив хромосомы особым белковым "клеем", который помешал им двигаться. В результате масштабы разрушений в геноме резко возросли.

Исследователи подчеркнули, что для максимальной необходимости таких "ремонтных работ" нужно, чтобы нейроны были в спокойном состоянии — для этого организм и погружается в сон.

— Выбоины и трещины постоянно появляются на дорожном полотне во время движения машин, особенно в час пик, однако чинить их рациональнее всего ночью, когда ремонтным работам никто не мешает, — сказал один из авторов исследования, Лиор Аппельбаум.

Как ранее писал Лайф, учёные из Гонконга выяснили, что ночная работа приводит к росту окислительных повреждений ДНК. Кроме того, по данным калифорнийских нейробиологов, недосып — прямая дорога к болезням сердца и сосудов.