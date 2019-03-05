Матвиенко предложила создать телепрограмму про успешных женщин

Спикер раскритиковала "гламурные шоу" о "незаконнорождённых детях, о генетических экспертизах", которые демонстрируют по ТВ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать передачу, посвящённую историям успеха российских женщин. Политик считает, что программа могла бы выходить на одном из федеральных каналов.

— Уверена, что она будет пользоваться огромным интересом и огромными рейтингами, — заявила Матвиенко на встрече с участницами конкурса "Лидеры России".

Председатель Совфеда подчеркнула, что будет ходатайствовать о создании такой телепрограммы — с соответствующим предложением она намерена обратиться в Администрацию Президента РФ.

Матвиенко считает, что истории успеха нужно пропагандировать, чтобы в стране было больше лидеров и успешных людей.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 5 марта встретилась с участницами конкурса "Лидеры России". Парламентарий заявила, что многие российские женщины могут и должны стать новыми лидерами.

Ранее Лайф сообщал, что Валентина Матвиенко была названа самой стильной женщиной в российской политике.