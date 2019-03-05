В России начались продажи нового поколения Toyota Corolla

У седана — массивные крылья, новое рулевое колесо, светодиодные фары и ещё целый список отличий от предыдущей версии.

Продажи новой Toyota Corolla стартовали в России, сообщается на официальном портале автопроизводителя. Машина спроектирована на платформе Toyota New Global Architecture. Эксперты сравнили её с бизнес-седаном Camry.

Отмечается, что среди отличий новой модели от предыдущей — массивные передние и задние крылья, широкая решётка радиатора, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, а также выштамповки на боковых панелях.

В салоне — новое рулевое колесо и мультимедийная система Toyota Touch с 8-дюймовым дисплеем. Монитор теперь расположен над центральной консолью, и все кнопки спрятаны, чтобы не нарушать минималистичности в дизайне.

Седан оснащён бензиновым мотором объёмом 1,6 литра.

Новинка стоит от 1 миллиона 173 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей.