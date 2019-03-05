Монеточка с ошибками спела гимн СССР на фоне американского флага — видео

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, спела строчки из гимна Советского Союза под флагом США.
Исполнительница выложила запись в раздел Stories в "Инстаграме". Монеточка перепутала слова в гимне, несмотря на то что спела лишь две строчки:
— Союз нерушимых республик народных
Навеки сплотила Великая Русь, — спела исполнительница.
В оригинале текста гимна первые строки звучат так: "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь".
Ранее Лайф писал, как Монеточка пришла на телепередачу "Поле чудес", с которой унесла мультиварку и поцелуй Якубовича.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени