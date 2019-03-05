Кушайте на здоровье. В тюменской "Пятёрочке" продали камни в коробке от сахара

Когда шокированная покупательница пришла с упаковкой этого "рафинада" обратно в магазин, оказалось, что она уже не первая.

Жительница Тюмени Елена Силич купила в супермаркете "Пятёрочка" упаковку сахара-рафинада, которая оказалась наполнена мелкими камнями, пишет 72.ru.

Женщина подчеркнула, что коробка была абсолютно не повреждена, но с обратной стороны на ней был нарисован странный небольшой "крестик".

По словам покупательницы, сахар она принесла на работу, чтобы попить чаю.

— Открываю упаковку, а там такое. У коллеги даже глаза округлились, — рассказала она.

Силич вместе с покупкой вернулась в магазин, и выяснилось, что до неё к кассирам уже подходили несколько человек с той же проблемой. Товар ей заменили, сотрудники извинились и пообещали разобраться в ситуации.

Как заверили в X5 Retail Group, из магазинов изъяли всю партию этого рафинада и направили претензию производителю.