Кушайте на здоровье. В тюменской "Пятёрочке" продали камни в коробке от сахара

Жительница Тюмени Елена Силич купила в супермаркете "Пятёрочка" упаковку сахара-рафинада, которая оказалась наполнена мелкими камнями, пишет 72.ru.
Женщина подчеркнула, что коробка была абсолютно не повреждена, но с обратной стороны на ней был нарисован странный небольшой "крестик".
По словам покупательницы, сахар она принесла на работу, чтобы попить чаю.
— Открываю упаковку, а там такое. У коллеги даже глаза округлились, — рассказала она.
Силич вместе с покупкой вернулась в магазин, и выяснилось, что до неё к кассирам уже подходили несколько человек с той же проблемой. Товар ей заменили, сотрудники извинились и пообещали разобраться в ситуации.
Как заверили в X5 Retail Group, из магазинов изъяли всю партию этого рафинада и направили претензию производителю.
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