Фрегат "Адмирал Горшков" и ещё три корабля РФ вошли в Ла-Манш

Прежде чем покинуть Северное море, экипажи провели тренировку по связи и определили порядок следования в походном ордере через узкости.

Отряд российских кораблей, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", приступил к проходу пролива Ла-Манш, сообщает пресс-служба Северного флота.

— Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", спасательного буксира "Николай Чикер", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и среднего танкера "Кама" приступил к проходу пролива Ла-Манш, — уточняется в сообщении.

Перед выходом из Северного моря состоялась тренировка по связи и был определён порядок следования в походном ордере через узкости.

До этого отряд находился в заливе Мори-Ферт, отрабатывая противодиверсионную оборону при стоянке на незащищённом рейде и противовоздушную оборону со слежением за воздушными целями.

Отряд вышел в поход из Североморска 26 февраля. Сейчас североморцы прошли более 1,6 тысячи морских миль и осуществили несколько боевых учений, в том числе по поиску подлодок. Для экипажа фрегата "Адмирал Горшков" этот поход стал первым в его истории.