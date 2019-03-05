"Пусть сдохнет в муках". Украинский журналист рассказал, кто хочет его убить

Телеведущий на днях в одном из эфиров сказал, что не любит Бандеру. Теперь ему публично желают смерти депутат и чиновник областного совета.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон пожаловался, что его хотят убить. Об этом он заявил в своём телеобращении в YouTube.

По словам журналиста, волной ненависти его накрыло после недавнего высказывания в одном из интервью. Гордон тогда признался, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру, выступает против переименования улиц и установки памятников в его честь.

Эти слова привели в ярость депутата Верховной рады Ирину Фарион. На своей странице в "Фейсбуке" она назвала телеведущего "проклятием для страны" и "врагом", а также использовала не совсем приличные выражения.

— Эту сволоту мало презирать... Пусть она сдохнет, эта падаль, в диких муках, — написала парламентарий.

Аналогичный комментарий по поводу выступления Гордона опубликовал замглавы Кировоградского областного совета Игорь Степура. Он заявил, что журналист должен "сдохнуть следом за Бузиной".

— Ирину Фарион следует рассматривать или как психически больного человека, и тогда её надо поместить в соответствующее лечебное учреждение, или она является агентом ФСБ России, — сказал на это Гордон.

А вот Степуре разгневанный телеведущий пригрозил "вырвать кадык" при первой же встрече.

Как ранее писал Лайф, неизвестные принесли в офис Гордона голову свиньи на вилах.