В США заявили, что меняют планы в Арктике для противостояния влиянию РФ и Китая

По мнению американского военачальника, у России в регионе есть радиолокационные системы и Москва стала периодически перемещать там разные вооружения, чтобы контролировать район.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти заявил на слушаниях в Комитете по делам ВС Сената Конгресса США, что Пентагон меняет свои оперативные планы в Арктике, чтобы противостоять возрастающему влиянию в регионе Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Мы столкнулись с тем, что Севморпуть остаётся открытым дольше. И следствием этого является то, что растёт заинтересованность в нём с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов. Китай, в частности, старается проникнуть на Крайний Север Генерал Кёртис Скапаротти

По словам американского военачальника, такая ситуация создаёт конкуренцию.

— Это создаёт конкуренцию. Россия, так как Северный морской путь проходит ближе всего к её границам, снова открыла аэродромы в регионе, у них там теперь есть радиолокационные системы, они стали периодически перемещать там разные системы вооружений, чтобы контролировать район, — добавил генерал.

Нам пришлось поменять дислокацию некоторых сил, мы сменили свои оперативные планы, чтобы обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас Генерал Кёртис Скапаротти

Ранее генерал заявил, что Пентагон планирует усилить авиационный и морской потенциал американских войск в Европе для сдерживания России.

Осенью прошлого года председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что РФ расширяет своё военное присутствие в Арктике и Штаты не исключают возможности превращения данного региона в будущем в зону конфликта.

Москва отвергала утверждения западных политиков о каких-либо своих действиях, якобы направленных на нарушение международного порядка. При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов напомнил, что Арктика — сфера интересов России и Москва "своего не упустит".