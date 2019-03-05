США продлили действие санкций против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций, которые были введены ранее в отношении лиц и организаций в рамках указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, направленном в конгресс сегодня.

В документе отмечается, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике США, поэтому режим [санкционного] чрезвычайного положения продлевается.

Речь здесь идёт в том числе почти о всех рестрикциях, которые в последнее время администрация США ввела против политического руководства и военного командования Венесуэлы, а также ближайшего окружения президента страны Николаса Мадуро.