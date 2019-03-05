Песни Майкла Джексона убрали из радиоэфира в Канаде после фильма о педофилии

Три радиостанции признали, что им пришлось это сделать по требованию слушателей, которые посмотрели документальную ленту с обвинениями в адрес певца.

Три ведущие радиостанции канадского Монреаля перестали включать песни Майкла Джексона, пишет Associated Press. От хитов в его исполнении отказались франкоязычные CKOI и Rythme, а также вещающая на английском The Beat.

Сообщается, что причиной стал недавно показанный по ТВ документальный фильм, в котором музыканта объявили растлителем малолетних.

Лента вышла в эфире HBO под названием "Покидая Неверлэнд". Она основана на интервью с Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком. Они заявили, что король поп-музыки склонил их к сексу, когда они были детьми.

Примечательно, что ранее оба они отрицали домогательства и оправдывали певца.

Как ранее писал Лайф, в YouTube опубликовали трейлер этого фильма. Вскоре семья Джексон подала в суд на HBO.