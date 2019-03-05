Образец преданности. В Индии собака спасла хозяев от кобры ценой своей жизни

Далматин по кличке Тайсон пытался помешать опасной рептилии проникнуть в дом, где спали люди.

В Индии домашняя собака погибла в результате укуса индийской кобры, защищая хозяев. Об этом информирует Оdisha Sun Times.

Инцидент произошёл в штате Одиша. Около двух часов ночи семья Амана Арифа проснулась из-за лая питомца — далматина Тайсона. Выяснилось, что собака пыталась помешать индийской кобре пробраться в дом. Спустя некоторое время псу удалось убить змею.

Тем не менее кобра успела укусить далматина перед смертью. Хозяева не смогли связаться ни с одним ветеринарном, и собака погибла.