Образец преданности. В Индии собака спасла хозяев от кобры ценой своей жизни

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Образец преданности. В Индии собака спасла хозяев от кобры ценой своей жизни

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Фото: © odishasuntimes.com

Далматин по кличке Тайсон пытался помешать опасной рептилии проникнуть в дом, где спали люди.

В Индии домашняя собака погибла в результате укуса индийской кобры, защищая хозяев. Об этом информирует Оdisha Sun Times.

Инцидент произошёл в штате Одиша. Около двух часов ночи семья Амана Арифа проснулась из-за лая питомца — далматина Тайсона. Выяснилось, что собака пыталась помешать индийской кобре пробраться в дом. Спустя некоторое время псу удалось убить змею.

Тем не менее кобра успела укусить далматина перед смертью. Хозяева не смогли связаться ни с одним ветеринарном, и собака погибла.

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