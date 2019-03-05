Перед этим сирийское правительство гарантировало беженцам безопасность и упрощённое восстановление документов.

США не пропускают автобусы для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии и не хотят обеспечивать безопасное перемещение гумколонны внутри зоны вокруг своей базы Эт-Танфе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, беженцы продолжают возвращаться на места прежнего проживания. При содействии российского центра обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 4 марта на родные места возвратилось более 225,4 тысячи человек.

Купчишин отметил, что для предотвращения гумкатастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" налажен гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска Джлеб, куда направлены колонны автобусов. Сирийское правительство гарантировало беженцам безопасность и упрощённое восстановление документов.

— Невзирая на это, выход беженцев из "Эр-Рукбана" всё ещё блокирован — американская сторона не пускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гумколонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, — объяснил Купчишин.

Ранее спутники обнаружили рядом с лагерем свежее кладбище с тремя сотнями новых захоронений. Фактически "Эр-Рукбан" превратился в резервацию, где насильно удерживают заложников, и утратил свой статус.