Медведев встретился с премьером Люксембурга и прогулялся с лидером страны

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Медведев встретился с премьером Люксембурга и прогулялся с лидером страны

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: © РИА "Новости"/Александр Астафьев

Глава люксембургского кабмина пошутил, что теперь российский премьер знаком "почти со всеми жителями" государства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург с двухдневным официальным визитом. Он провёл встречу с главой правительства страны Ксавье Беттелем.

Они около часа беседовали в здании Государственного министерства Великого Герцогства, а затем вместе отправились на прогулку по историческому центру города-государства.

На улице Сен-Эспри премьеры встретили сначала министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, а затем главу МИДа Жана Ассельборна и самого главу государства — великого герцога Анри.

— Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга, — пошутил Беттель, обращаясь к Медведеву.

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