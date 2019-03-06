Восемь мирных жителей подорвались на минах в Алеппо

В минувший вторник в Сирии на минах подорвалось как минимум 8 человек, ещё 27 получили ранения. Об этом сообщает агентство SANA.

За день в Алеппо произошло сразу два взрыва. Первый на юге провинции в деревне Марага. Взрывное устройство сработало, когда рядом проезжал грузовик с рабочими. В результате семь человек погибли на месте, ещё 14 получили ранения.

Второй случай произошёл уже на востоке провинции в поселении Тель-Арен. Его жертвой стал один мирный житель, ещё 13 человек получили ранения.

До этого, по данным агентства, поступали сообщения о семье из селения Тбара Аль-Мади, которая подорвалась на оставленной террористами мине во время сбора трюфеля. Выжил только один человек, ещё пятеро погибли.

Сообщения о подрывах мирных жителей на минах — трагическая реальность для сирийцев, которые живут там, откуда были изгнаны террористы, ведь отступая, группировки закладывают взрывные устройства в самых разных местах, включая дороги, дома, технические постройки. 24 февраля на одну из таких мин в провинции Хама наехал пассажирский автобус, погибло 24 человека.