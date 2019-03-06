Посол Британии: Лондон хочет стабилизировать отношения с Москвой

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Посол Британии: Лондон хочет стабилизировать отношения с Москвой

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Фото: © РИА "Новости"/Владимир Астапкович

По словам дипломата, несмотря на инцидент в Солсбери, у двух стран есть общие интересы.

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу заявил, что Лондон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.

— Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения, — цитирует дипломата Sky News.

Он отметил, что у обеих стран есть обязательства как у постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также серьёзные интересы за рамками межправительственных контактов.

При этом Бристоу подчеркнул, что события в Солсбери, по единодушному мнению международного сообщества, — "это уже слишком", и Лондон старается дать понять, что это не останется без последствий.

Напомним, по версии британских властей, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в атаке россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения.

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