Посол Британии: Лондон хочет стабилизировать отношения с Москвой

По словам дипломата, несмотря на инцидент в Солсбери, у двух стран есть общие интересы.

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу заявил, что Лондон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.

— Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения, — цитирует дипломата Sky News.

Посол сэр Лори Бристоу дал интервью @SkyNews , в котором рассказал о состоянии двусторонних отношений между Великобританией и Россией после атаки в Солсбери. Смотрите выдержки из интервью в нашем видео ⬇️ pic.twitter.com/CjhpD6xk2p — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 5 марта 2019 г.

Он отметил, что у обеих стран есть обязательства как у постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также серьёзные интересы за рамками межправительственных контактов.

При этом Бристоу подчеркнул, что события в Солсбери, по единодушному мнению международного сообщества, — "это уже слишком", и Лондон старается дать понять, что это не останется без последствий.

Напомним, по версии британских властей, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в атаке россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения.