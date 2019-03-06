The Prodigy отменяет все концерты из-за смерти солиста Кита Флинта

На официальной странице группы The Prodigy в социальной сети Facebook появилось заявление об отмене всех запланированных концертов. В июле коллектив должен был выступить на фестивале Park Live в Москве.
— В связи с трагической смертью Кита Флинта все предстоящие шоу будут отменены, — сказано в сообщении группы.
Согласно инсайдерской информации, организаторы фестиваля озвучат какую-либо информацию по этому поводу в ближайшее время.
Напомним, Флинт умер 4 марта. Он совершил самоубийство в возрасте 49 лет.
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