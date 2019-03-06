Пропавших в лесу девочек нашли по фантикам от конфет спустя два дня

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Пропавших в лесу девочек нашли по фантикам от конфет спустя два дня

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Фото © humboldtgov.org

Спасение окрестили настоящим чудом, ведь шансы на выживание в дикой местности у маленьких детей были невелики.

Почти двое суток 250 добровольцев искали в калифорнийском лесу двух девочек пяти и восьми лет, но спасти их помогли фантики от конфет. Об этом сообщает пресс-служба шерифа округа Гумбольдт.

По сведениям полицейских, 1 марта сёстры играли неподалёку от дома. Они заметили оленьи следы, начали их рассматривать и следовать за ними в лес. В какой-то момент они поняли, что заблудились и не могут вернуться.

Но малышки оказались непростые: одна даже прошла программу самого юного скаута и разбиралась в выживании. Они решили не блуждать по незнакомой местности, а дожидаться помощи. Укрытием им стала упавшая ветка, а воду девочки собирали с листьев черники. Вместо одеяла ночью они использовали дождевик.

В это время родители уже подняли тревогу, начали поиски, но никто не знал, где искать, пока один из добровольцев не обнаружил фантик, который и подсказал направление поиска. Вскоре были обнаружены детские следы, а потом уже и сами дети.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/HumboldtSheriff/?__tn__=kC-R&eid=ARCoA8Cc-DYaSr6bfKunwd6G0BGim9km5GbBIgfCVg-uAwr_bHXRfJQnPghwc4SISsNfLJrs3X1PDLAQ&hc_ref=ARSUK616cNcz5HsoJMJfQLlyPk7bxdY6K-Kl-vY7WgORBo8dBgrw2z8F484tF5JDWic&fref=nf" target="_blank"><strong>Humboldt County Sheriff&#39;s Office</strong></a></p>

Это спасение окрестили настоящим чудом, ведь окружающая природа сурова, лес полон опасностей, а статистика выживания маленьких детей в такой ситуации уже после первого дня весьма прискорбна. Но к счастью, всё обошлось. Медики диагностировали у девочек только обезвоживание. По словам матери, после этого случая она купила дочкам подарки с GPS-маячками.

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