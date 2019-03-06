Начался приём заявок на форум "Таврида"

Организаторы Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида" начали приём заявок на участие, пишет ТАСС. В Подмосковье прошла церемония старта регистрации.
Нынешний ежегодный форум станет уже пятым по счёту. Его проведут в два этапа. Первые шесть смен будут благоустраивать территорию съезда и поучаствуют в фестивале "Таврида — ARTRUSSIA".
Следующие шесть смен проявят себя в литературе, музыке, изобразительном искусстве, народном творчестве и других направлениях.
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