Начался приём заявок на форум "Таврида"

Ежегодный съезд талантливой молодёжи страны пройдёт в Крыму с 11 мая по 10 августа.

Организаторы Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида" начали приём заявок на участие, пишет ТАСС. В Подмосковье прошла церемония старта регистрации.

Нынешний ежегодный форум станет уже пятым по счёту. Его проведут в два этапа. Первые шесть смен будут благоустраивать территорию съезда и поучаствуют в фестивале "Таврида — ARTRUSSIA".

Следующие шесть смен проявят себя в литературе, музыке, изобразительном искусстве, народном творчестве и других направлениях.