Заключённый напал на надзирателей тюрьмы во Франции, есть жертвы

На северо-западе Франции полиция была вынуждена взять штурмом тюрьму Конде-сюр-Сарт, где один из заключённых нанёс несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий.

На месте были слышны несколько взрывов от шумовых гранат, которые применили правоохранители во время спецоперации.

Жизни раненых охранников, несмотря на травмы, сейчас ничто не угрожает, однако, по данным BFMTV, при штурме в результате серьёзных пулевых ранений погибла жена заключённого. Сам преступник также пострадал, однако его жизни ничто не угрожает.

Как сообщил в своём твиттере глава МВД Франции Кристоф Кастанер, злоумышленник уже задержан.