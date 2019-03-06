Трамп поедет в Алабаму, пострадавшую от торнадо

Стихийное бедствие унесло, по последним данным, более двадцати жизней, среди погибших было четверо детей.

Президент США Дональд Трамп посетит пострадавший от торнадо штат Алабама в пятницу, 8 марта 2019 года. Он этом заявил сам глава Белого дома во время одного из официальных мероприятий.

Как ранее писал Лайф, торнадо пронёсся по Алабаме в воскресенье, 3 марта. Тогда сообщалось о как минимум 14 погибших, теперь число жертв увеличилось.

Daylight reveals horrible tornado damage in Beauregard, Alabama.pic.twitter.com/rj0rQDudUR — Dakota Smith (@weatherdak) 4 марта 2019 г.

В эпицентре смерча скорость ветра достигала 266 км/ч. Полоса разрушений растянулась на полтора километра и в ширину заняла примерно 500 метров. Дома там превратились в груды обломков.