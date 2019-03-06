Берегите свою жизнь. Эксперт рассказал, как обезопасить себя в отеле

Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал о самых больших опасностях нахождения в отеле, а также о способах их избежать, информирует The Sun.

По словам специалиста, наиболее безопасны номера, расположенные между вторым и четвёртым этажом. Как отметил Фиггинс, пожарная лестница нечасто поднимается выше этих уровней, а проживание ниже увеличивает риск кражи из номера.

Всем туристам, заселяющимся в отель, Фиггинс советует сразу подсчитать количество дверей, отделяющих номер от эвакуационного выхода, запомнить, где он находится, и проверить, открыт ли он.

Ещё одна опасность, которая подстерегает путешественников в отелях, — кражи со взломом. Эксперт посоветовал никогда не произносить номер комнаты вслух и просить персонал отеля также не делать этого, поскольку это может услышать преступник, маскирующийся под путешественника.

— В случае если постоялец один, то, заметив его в баре или ресторане, злоумышленники могут быть уверены, что номер пуст, — и пойдут на взлом, — пояснил Фиггинс.