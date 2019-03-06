Вышинского этапируют в киевское СИЗО 9 марта

В Верховном суде Украины 20 марта рассмотрят жалобу руководителя РИА "Новости-Украина" на незаконность его задержания.

Арестованного главного редактора РИА "Новости-Украина" этапируют из херсонского СИЗО в киевское 9 марта 2019 года. Об этом сообщила в "Фейсбуке" украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она добавила, что жалобу журналиста на незаконность его задержания Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины планирует рассмотреть 20 марта.

Как ранее писал Лайф, это заседание намерена посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, Вышинского задержали в мае 2018 года в Киеве по делу о госизмене. Позже его обвинили также в незаконном обороте оружия.