Сенаторы США предложили законопроект об окончании войны в Афганистане

По их мнению, пора положить конец самой долгой военной кампании в истории Соединённых Штатов.

Американские сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл предложили законопроект, согласно которому будет официально окончена военная кампания США в Афганистане. Об этом они сообщили в совместном релизе.

— Принятие закона… закончило бы самую долгую войну Америки..., оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане, — говорится в тексте.

Как ранее писал Лайф, в Пентагоне отказались в одностороннем порядке выводить войска из Афганистана. Министр обороны США Патрик Шэнахан заявил, что для окончания кампании нужно совместное решение с НАТО.

Напомним, США начали войну в Афганистане в 2001 году. В 2014-м американские войска и союзники заявили об окончании конфликта, однако в следующем году он разгорелся снова и не прекращается до сих пор.

За все эти годы погибло в общей сложности около 3,5 тысячи военнослужащих международной коалиции, большая часть из них — американские солдаты.