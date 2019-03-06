"Антироссийский интернационал". Кадыров раскрыл политические планы США

Проводимая Соединёнными Штатами Америки политика направлена на создание "антироссийского интернационала", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение Дональда Трампа о продлении антироссийских санкций.

— Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношении России политики, — написал он в своём телеграм-канале.

Он также высказался относительно тезисов, звучавших в Вашингтоне, о том, что политика России якобы представляет "чрезвычайную угрозу" для США, и отметил, что именно корабли американских ВМС буквально "прописались" в Одессе и черноморских водах, а самолёты-разведчики регулярно появляются в небе над Балтикой.

Напомним, 4 марта Белый дом опубликовал заявление, согласно которому введённые в 2014 году санкции США против России были продлены ещё на год. В прошлый раз аналогичная процедура происходила 2 марта 2018 года.