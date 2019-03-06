США допустили санкции против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой

Спецпредставитель Соединённых Штатов Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон допускает вероятность введения санкций против третьих стран за ведение каких-то дел с венесуэльскими властями. Об этом информирует РИА "Новости".

Мы ещё не вводили вторичные санкции. Такая возможность, конечно, есть, это будет зависеть от поведения режима... Этого решения мы пока не приняли, но возможность остаётся Эллиот Абрамс

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, введённых в отношении венесуэльских лиц и организаций.