Крупнейший в стране. В Нидерландах появится новый национальный парк

В провинции Флеволанд в Нидерландах теперь будет располагаться самый большой национальный парк страны — Nieuw Land, информирует "Евро пульс".

Новый парк объединит четыре охраняемые территории: заповедники "Оствардерсплассе" и "Лепеларсплассе", остров Тринтелзанд и искусственный архипелаг Маркер Вадден.

Между данными территориями будут посажены новые леса. Площадь нового парка составит 29 тысяч гектаров. На этой территории будет проживать большая часть птиц, встречающихся в Нидерландах (примерно 180 видов), а также крупные лесные животные, такие как олени.

Новый национальный парк будет создаваться постепенно — в течение двадцати лет. За это время обустроят несколько входов и зоны отдыха рядом с ними, посадят новые леса.