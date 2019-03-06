Средний чек на бытовую технику перед 8 Марта вырос на 62%

По данным исследования, большинство россиян всё-таки романтичны и обходят стороной практичные подарки, но те, кто выбирает их, платят щедро.

Средний чек на бытовую технику и электронику перед Международным женским днём составил 6388 рублей — это на 62% больше, чем обычно. Таковы данные исследования сервисов "Яндекс. Кассы" и "Яндекс. Маркет".

Аналитики сравнили стоимость покупок россиян в магазинах и отделах техники в первые дни марта и в январе.

Заметно больше потратили в преддверии 8 Марта также на книги, продукты, одежду, обувь. Но на первом месте в рейтинге популярности, само собой, цветы и прочие растения — их покупали почти вдвое чаще обычного.

Кроме того, для дам к празднику приобретали на 37,5% больше билетов в театры, кино, музеи, на концерты.