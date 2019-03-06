Фармкомпании обяжут отчитываться об объёмах производства этилового спирта

В документ о лицензировании производства лекарств для фармкомпаний внесены и утверждены изменения, сообщается на портале правовой информации.
По данным сайта, информацию об объёмах производства жидкостей, содержащих этиловый спирт, фармацевтические предприятия будут обязаны передавать в ЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационную систему.
Компании должны будут установить в своих цехах устройства для измерения концентрации и объёма спирта.
Как ранее писал Лайф, торговлю непищевым спиртом в России решили ограничить. Непищевую продукцию, в которой есть алкоголь крепче 28 градусов, запретили продавать дешевле горячительных напитков.
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