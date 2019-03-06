Детсад в Гамбурге порекомендовал родителям не наряжать детей в индейцев

Руководство детсада в немецком Гамбурге направило письмо родителям с просьбой обратить внимание на то, чтобы костюмы детей на карнавале "не обслуживали некоторые стереотипы", сообщает Bild.

По информации издания, в письме в преддверии весеннего праздника Розенмонтаг ("розовый понедельник") руководство учреждения подчеркнуло, что нежелательными являются, в частности, костюмы "индейцев" или "шейхов".

Как пояснила представитель детсада, речь идёт о том, чтобы не допустить выбора на карнавал костюмов, "содержащих отсылку к расе или к принадлежности к этническому или другому меньшинству и также имеющих негативную коннотацию", что может быть оскорбительным для части коллектива.

По данным газеты, руководство детсада сослалось на статью в брошюре Kids aktuell, поддерживаемую Министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи. В статье говорится, что "так называемых индейцев нет и не было никогда", а использование "украшения из перьев и раскраски лица" как костюма неуважительно. Авторы брошюры обращают внимание на костюмы, которые могут быть проблематичными "для развития гендерных ролей", и предлагают в том числе нарядить мальчика в костюм русалки, а девочку — в супергероя.