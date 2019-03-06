Трамп признался, что ему будет не хватать Клинтон на выборах-2020

Президент США Дональд Трамп пошутил, что ему будет недоставать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах президента, которые пройдут в стране в 2020 году: немногим ранее политик сообщила, что не будет баллотироваться. Сообщение американский лидер опубликовал в своём твиттере.

Значит ли это, что я больше не буду конкурировать на выборах с ней? Её будет очень не хватать! Дональд Трамп

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила, что не намерена баллотироваться на пост президента США в 2020 году.