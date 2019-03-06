Путин обсудит с президентом Южной Осетии двустороннее взаимодействие

На встрече планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания контактов.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 марта, встретится с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым, сообщает пресс-служба Кремля.

— 6 марта 2019 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, который посетит Россию с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере".

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 24 августа 2018 года в Москве, в преддверии десятой годовщины признания независимости Южной Осетии.

Россия признала республику спустя несколько дней после вооружённого нападения Грузии в ночь на 8 августа. Тогда Москва встала на защиту граждан Южной Осетии, многие из которых приняли к тому времени гражданство РФ, и своих миротворцев, которые работали в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибло более тысячи человек, включая 72 российских военных.