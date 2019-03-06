ООН: Оборот человеческих органов на чёрном рынке составляет $600 млн в год

Такие данные озвучили в Гватемале — по оценкам экспертов, это самая привлекательная страна для торговцев людьми.

Незаконный оборот человеческих органов по всему миру оценивается в 600 миллионов долларов ежегодно, пишет Prensa Latina.

Сообщается, что эту цифру назвало Управление ООН по наркотикам и преступности. Его представители выступили на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями. Он открылся в Гватемале.

Отмечается, что именно эту страну считают самой привлекательной для международных преступных сетей, которые промышляют торговлей людьми.

По данным властей Гватемалы, за прошлый год к ним поступило 274 жалобы на торговлю людьми, а также более 10 тысяч сообщений о сексуальном насилии и ещё полторы сотни — о преступлениях, связанных с эксплуатацией людей.