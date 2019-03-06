Восьмилетний мальчик нашёл зуб мамонта, гуляя на пляже

Восьмилетний любитель археологии из Великобритании по имени Себастьян пошёл погулять с друзьями по пляжу Чармут, однако вместо этого сделал научное открытие, найдя зуб шерстистого мамонта возрастом 40 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Найденный экземпляр плохо сохранился и, возможно, будь он найден кем-то другим, был бы отброшен, но Себастьян сразу понял, что именно перед ним.

Сообщается, что указанное побережье часто становится местом археологических находок, но, как правило, они принадлежат юрскому периоду. Найденный же зуб относится к ледниковому, что придаёт ему особую научную ценность.