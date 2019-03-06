Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта

В ночь на четверг обещают до минус 10, но в Международный женский день снова ожидается потепление.

Жителям столичного региона стоит одеться потеплее в среду, 6 марта, во второй половине дня — столбики термометров резко опустятся ниже нулевой отметки. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам, в ночь на 7 марта похолодает до минус 10, днём будет примерно минус 2 градуса.

Однако уже на следующий день — в праздник 8 Марта — Москву и Подмосковье снова ожидает потепление. В выходные тоже обещают весеннюю погоду без резких перепадов.