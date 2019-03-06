Госдеп снова пригрозил Турции отказом в поставках оружия при закупке С-400

В США порекомендовали не продавать самолёты F-35 Турции, если туда будут поставляться российские ЗРК С-400. С этим предложением выступил командующий Европейским командованием Вооружённых сил США генерал Кёртис Скапаротти.

— Мой совет как военного — не продавать F-35, не осуществлять полёты и в целом не применять их со странами, которые используют российские оборонные системы, в особенности системы противовоздушной обороны, — сказал он в ходе выступления в сенате.

По его словам, он хотел бы, чтобы Турция пересмотрела своё решение закупить у России С-400, поскольку это потенциально мешает республике "получить многие другие системы, которые мы им предоставляем".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций США.

Напомним, 27 февраля турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что его страна в любом случае не откажется от покупки С-400.