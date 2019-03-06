В Генштабе считают нецелесообразным отказываться от призыва срочников в России

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский считает нецелесообразным отказываться от призыва на срочную службу, невзирая на рост численности проходящих службу по контракту. Об этом он сообщил изданию "Красная звезда".

По словам военачальника, в прошлом году соотношение между контрактниками и призывниками составляло 1,7 к 1. Но, исходя из "необходимости накопления военно-обученного людского ресурса, а также... из финансово-экономических возможностей" страны, ГШ не планирует полностью отказываться от призыва на военную службу.

Бурдинский отметил, что, по сравнению с 2012 годом, число уклонистов сократилось втрое. В 2018-м военную службу по контракту проходят более 350 тысяч человек, в ходе осеннего призыва было набрано 132 тысячи срочников.

Кроме того, на 7% увеличилась годность призывников, добавил глава управления. Около 20% из них имеют высшее образование, более 30% — среднее специальное.