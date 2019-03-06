Учёные: Сумчатые попали в Австралию из Северной Америки

Сумчатые животные иммигрировали в Австралию из Северной Америки — к такому выводу пришёл профессор биологии Салфордского университета в Великобритании Робин Бек. Его цитирует Live Science.
По данным учёного, именно в Северной Америке 125 миллионов лет назад появились первые известные науке млекопитающие этого отряда.
Бек считает, что сумчатые перебрались в Южную Америку и Австралию через Антарктиду, поскольку в те далёкие времена все три материка ещё были частями одного и того же континента.
Как ранее писал Лайф, жившее в мезозойский период небольшое сумчатое обладало настолько сильными челюстями, что могло атаковать динозавров.
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