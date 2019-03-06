Две трети россиян назвали заимствования и жаргонизмы вредными для русского языка

Почти две трети жителей России считают, что жаргонизмы и заимствования наносят русскому языку вред. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Заимствования из других языков, жаргонизмы наносят ущерб русскому языку, отмечают две трети опрошенных (68%). Четвёртая часть респондентов (23%) считает, что такие заимствования обогащают язык
ВЦИОМ
О необходимости оберегать язык и бороться за его чистоту сказали 68% опрошенных. Почти треть (27%) респондентов считает, что язык всегда отражает реальную ситуацию в обществе и должен развиваться самостоятельно, без вмешательств. Почти половина (49%) участников опроса согласилась, что за чистотой языка должно следить государство. Стоит отметить, что в 2008 году такого мнения придерживался 61% респондентов.
Опрос прошёл 3 марта среди россиян в возрасте от 18 лет. Объём выборки составил 1600 человек. Опрос проводился методом телефонного интервью.
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