В США скончался один из создателей электронного карманного калькулятора

В одной из больниц Далласа, штат Техас, на 87-м году жизни скончался Джерри Мэрриман, один из создателей карманного электронного калькулятора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщила журналистам падчерица изобретателя, в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем и с конца декабря был госпитализирован из-за осложнений после операции по установке кардиостимулятора. 27 февраля он скончался по причине острой сердечной и почечной недостаточности.

А начиналась история Мэрримана в 1965 году, когда он вместе с будущим нобелевским лауреатом Джеком Килби и Джеймсом ван Тасселом начал разработку электронного калькулятора, который "не должен был превышать размеров книги", что являлось достаточно смелым намерением для того времени.

Спустя два года они завершили разработку и подали заявку на получение патента. Согласно документации, их продукт весил около 1,3 кг и мог выполнять четыре операции: сложение, вычитание, умножение и деление.