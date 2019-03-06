Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

Это первый полёт американских стратегических бомбардировщиков над этой акваторией с ноября 2018 года.

Стратегический бомбардировщик ВВС США Б-52, дислоцированный на острове Гуам в Тихом океане, пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом информирует CNN.

— Два бомбардировщика Б-52 Stratofortress вылетели с базы Андерсен на Гуаме и приняли участие в обычных тренировочных миссиях, — пояснили телекомпании в Тихоокеанских ВВС, которые входят в структуру Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Уточняется, что один бомбардировщик провёл тренировку около Южно-Китайского моря перед тем, как вернуться на Гуам. Второй же провёл тренировку поблизости от Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами, прежде чем также вернуться на Гуам.

Это первый полёт стратегических бомбардировщиков США над этой акваторией с ноября 2018 года. В командовании не стали уточнять название островов, но, как сообщает телекомпания, это может быть архипелаг Спратли, на который претендует Пекин. Ранее полёты американской авиации около спорных островов не единожды вызывали раздражение в Китае.

Китай спорит с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Спратли (Наньша) и рифе Скарборо (Хуанъянь).