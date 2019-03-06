ВЦИОМ раскрыл, сколько подростков ежедневно сидят в соцсетях

Тех, кому вообще не нужны "Фейсбук", "ВКонтакте", "Инстаграм" и иже с ними, всего 1%.

Почти 90% российских подростков пользуются социальными сетями каждый день или "практически ежедневно". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные ВЦИОМа. Специалисты опросили более двухсот граждан страны в возрасте 14–17 лет.

При этом 9% из них ответили, что заходят в соцсети лишь несколько раз в неделю. А тех, кому вообще не нужны "Фейсбук", "ВКонтакте" и иже с ними, всего 1%.

Стоит отметить, что в опросе участвовали и взрослые. Больше половины (53%) признались, что без посещения соцсетей для них не проходит ни дня.