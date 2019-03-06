Флористы рассказали, какие цветы нельзя дарить начальнице

В преддверии Международного женского дня флористы дали несколько советов российским мужчинам, которые помогут не ошибиться с выбором букета и угодить даже самому тонкому запросу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сразу отмечается, что для любой женщины лучшие цветы — её любимые. Но если точно неизвестно, какие именно она любит, то можно пойти по проверенной схеме.

— Молодой девушке — нежные цвета и полураскрытые бутоны, кустовые цветы, даме постарше — насыщенные оттенки, крупные бутоны, выраженные формы. Коллеге или деловому партнёру — классические строгие формы и цветы, — советуют флористы.

При этом, если ваша знакомая, которой вы собираетесь дарить букет, обладает выраженным чувством креатива, можно подарить ей какое-нибудь экзотическое растение.

Отмечается, что в нынешнем году популярностью пользуются букеты с использованием одного крупного цветка в сочетании с мелкими бутонами и сухоцветами, а также хиты пошлых лет — тюльпаны, в том числе и необычных раскрасок вроде попугайной или коричневой. Стабильным спросом по-прежнему пользуется и мимоза.

А если вы хотите, чтобы срезанные цветы дольше радовали своим видом, вазу, в которой они будут стоять, сперва надо тщательно вымыть, а с букета обязательно срезать нижние листья. Оба этих фактора влияют на развитие бактерий в воде, которые сокращают жизнь цветка. Держать букет стоит вдали от сквозняка или батарей.

Для луковичных же цветков есть простой лайфхак: если поместить такой букет в вазу с тёплой водой, а потом эту вазу поставить в ёмкость побольше, но уже с холодной водой, то цветок проживёт дольше. Воду необходимо менять ежедневно и ни в коем случае не ставить цветы возле фруктов, потому что они выделяют газ этилен, из-за которого опадают лепестки.