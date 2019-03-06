У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Республики Филиппины. Об этом сообщает Геослужба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 00:13 по времени UTC (03:13 по московскому времени).
Эпицентр находился в 69 километрах к северо-востоку от муниципалитета Хинатуан провинции Южный Суригао. Очаг располагался на глубине 17,9 километра.
Это не первое в 2019 году сильное землетрясение, которое накрыло Филиппины. Так, 7 января в республике были зафиксированы толчки магнитудой 5,5.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени